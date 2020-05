Nordhausen

Einbruch in Postfiliale: Polizei sucht Zeugen

22.05.2020, 16:09 Uhr | dpa

Nach dem Einbruch in eine Postfiliale in Nordhausen sucht die Polizei nach Zeugen. Unbekannte erbeuteten Briefmarken, Bargeld und Tabakwaren im Wert von mehreren Tausend Euro aus der Filiale in der Straße an der Salza, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Täter seien zwischen Mittwochnachmittag (17.00 Uhr) und Freitagmorgen (5.30 Uhr) über das Dach ins Gebäude gelangt.