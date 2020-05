Neuruppin

Polizei löst Gruppe von 200 Menschen auf: Polizist verletzt

22.05.2020, 17:35 Uhr | dpa

Neuruppin (dpa/bb) – In Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) hat die Polizei am Himmelfahrtstag wegen Verstoßes gegen die Corona-Bestimmungen eine Feier von etwa 200 Menschen aufgelöst. Platzverweise wurden ausgesprochen und fünf polizeibekannte junge Männer im Alter von 16 bis 21 Jahren in Gewahrsam genommen, wie die Polizei am Freitag weiter mitteilte. Dabei wurde ein Polizist verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Beamte waren noch bis weit nach Mitternacht vor Ort am Seeufer. Den Angaben zufolge sei ihnen aus der Gruppe äußerste Aggressivität entgegengebracht worden. Insgesamt wurden drei Strafanzeigen wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte aufgenommen.