Grafenwöhr

Junge ausgebüchst: US-Militärpolizei bringt ihn zurück

22.05.2020, 17:46 Uhr | dpa

Ein vierjähriger Bub ist auf der Suche nach Abenteuern gleich zweimal von der US-Militärpolizei in Grafenwöhr gestoppt worden. Wie die Landespolizei am Freitag mitteilte, war er am Dienstag zunächst am Tor 1, dann am Tor 3 des Truppenübungsplatzes aufgetaucht. Die Militärpolizisten nahmen den Kleinen in ihre Obhut und informierten die zivilen Kollegen.

Streifenbeamte fanden seine Adresse in der Nähe der Zufahrten zum Militärgelände heraus und fuhren ihn zu seiner sich bereits sorgenden Mutter. Ihren Angaben zufolge war er tags zuvor schon durch das offene Gartentor entwischt. Weil das nun verschlossen war, kletterte er offensichtlich über den Zaun, um die Umgebung zu erkunden.