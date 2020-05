Günzburg

Flugzeug mit Rauchfahne löst Großeinsatz aus

22.05.2020, 19:01 Uhr | dpa

Ein vermeintlicher Flugzeugabsturz im schwäbischen Günzburg hat am Freitag einen Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ausgelöst, sich aber als Testflug eines Kunstfliegers entpuppt. Wie das Polizeipräsidium in Kempten mitteilte, hatte ein Mann das Sportflugzeug beobachtet, das eine Rauchsäule hinter sich her zog und Richtung Flugplatz Günzburg flog. Er alarmierte die Polizei, Rettungskräfte fuhren los, ein Polizeihubschrauber suchte die Gegend nach einem verunglückten Flugzeug ab. Die Befragung von Zeugen und eine Rücksprache mit dem Tower des Flughafen Memmingen ergab schließlich: Fehlalarm, Entwarnung. Das Flugzeug hatte Rauch versprüht, wie er für Schriftzüge am Himmel zu Werbezwecken verwendet wird.