Krunkel

Unfall auf nasser Fahrbahn der A3: Zwei Schwerverletzte

22.05.2020, 23:05 Uhr | dpa

Bei einem Unfall auf der regennassen Autobahn 3 sind am Freitagabend ein Autofahrer und seine Beifahrerin schwer verletzt worden. In Höhe des Ortes Krunkel (Landkreis Altenkirchen) verlor der 55 Jahre alte Mann die Kontrolle über seinen Pkw, wie die Polizei mitteilte. Der Wagen stieß mit einem neben ihm auf der linken Spur fahrenden Auto zusammen, geriet dadurch in die Böschung und überschlug sich dort mehrfach. Fahrer und Beifahrerin wurden in Krankenhäuser gebracht. Der andere Pkw kam nach einer 360-Grad-Drehung auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Die Insassen blieben unverletzt. Die Autobahn war danach rund eine Stunde gesperrt.