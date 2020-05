Plauen

Brand in Hausflur: Gebäude in Plauen unbewohnbar

23.05.2020, 10:51 Uhr | dpa

Ein Mehrfamilienhaus in Plauen ist nach einem Brand unbewohnbar. Aus noch ungeklärter Ursache geriet am Freitag ein Kinderwagen, der im Hausflur des Gebäudes stand, in Flammen, wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte. Es bildete sich starker Rauch. Insgesamt brachten sich 13 Menschen ins Freie. Das Haus ist derzeit unbewohnbar. Die Bewohner kamen zunächst bei Verwandten und in Notunterkünften unter. Der Schaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.