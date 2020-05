Schönefeld

Brand in Tiefgarage: Feuerwehrmann verletzt

23.05.2020, 12:30 Uhr | dpa

Bei einem Brand in einer Tiefgarage in Schönefeld (Dahme-Spreewald) ist ein Feuerwehrmann verletzt worden. Er wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht, wie der Lagedienst der Polizei Brandenburg am Samstag mitteilte. Weitere Menschen wurden nach Angaben der Polizei nicht verletzt. Wegen der Rauchentwicklung in der Nacht zu Samstag wurden fünf Gebäude vorübergehend evakuiert. Die Anwohner, die vorübergehend in Hotels untergebracht wurden, durften am frühen Samstagmorgen in ihre Wohnungen zurück. Zuvor hatte die "B.Z." berichtet.

Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass zwei Fahrzeuge in der Garage in der Angerstraße brannten. Die beiden Autos brannten vollständig aus, wie ein Polizeisprecher sagte. Auch weitere Fahrzeuge seien durch Ruß und Hitze beschädigt worden.

Die Polizei ermittelt zur Brandursache. "Wir schließen eine Brandstiftung nicht aus. Es kann aber auch ein technischer Defekt gewesen sein, der den Brand auslöste", sagte der Sprecher. "Wir ermitteln in alle Richtungen."

Auch in Berlin hatten in der Nacht zu Samstag mehrere Fahrzeuge gebrannt. Unter anderem standen zwölf Fahrzeuge nach Angaben der Polizei kurz nach Mitternacht in Neu-Hohenschönhausen in Flammen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf Brandstiftung.