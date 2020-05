Freiburg im Breisgau

Geisterspiel Freiburg gegen Bremen: Keine Fans am Stadion

23.05.2020, 17:57 Uhr | dpa

Rund um das erste Heimspiel des SC Freiburg vor einer Geisterkulisse im Schwarzwald-Stadion haben sich die Fans des Bundesligisten stark zurückgehalten. Es sei weder am Stadion noch in der Stadt zu Ansammlungen gekommen, teilte die Polizei am Samstag nach dem Schlusspfiff der Partie gegen SV Werder Bremen (0:1) mit. "Alles ruhig", sagte ein Polizeisprecher.