Frankenthal

Frauen mit Kleinkindern von Mann attackiert

24.05.2020, 12:13 Uhr | dpa

Ein junger Mann soll in Frankenthal Frauen, die mit Kleinkindern spazieren gingen, attackiert haben. Beide Frauen seien dabei leicht verletzt worden, die Kinder seien unversehrt geblieben, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag. Eine 62-Jährige war am Samstagnachmittag mit ihrem dreijährigen Enkel spazieren gegangen, als ihr der 25-Jährige in den Rücken getreten haben soll. Anschließend flüchtete der Mann, er konnte aber am selben Tag vorläufig festgenommen werden.

Eine Woche zuvor soll er einer 28-Jährigen, die mit Kinderwagen unterwegs war, einen Gegenstand an den Hals geschlagen haben. Weitere Informationen waren zunächst nicht bekannt.