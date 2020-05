Augsburg

Nach Schlägerei Polizisten attackiert

24.05.2020, 14:04 Uhr | dpa

Im Zuge einer Schlägerei zwischen drei Männern in Augsburg sind mehrere Menschen verletzt worden, darunter laut Polizei auch vier Polizeibeamte. Wie ein Sprecher am Sonntag mitteilte, wurden die Beamten zur Schlichtung einer Schlägerei zwischen drei Männern gerufen. Einer der beteiligten Männer, ein 19-Jähriger, habe sich den Polizisten gegenüber sehr aggressiv verhalten und wurde in Gewahrsam genommen. Im weiteren Verlauf habe er die Beamten angespuckt und getreten - dadurch fügte er drei Beamten leichte Verletzungen zu. Einem Vierten fügte er eine blutende Bisswunde am Bein zu. Vor dem Eintreffen der Polizei versuchten bereits Zeugen, die Situation zu klären: dabei stürzte ein 49-jähriger Zeuge und zog sich eine Handverletzung zu.