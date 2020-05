Sonnen

Ein Schwerverletzter bei Bauarbeiten

24.05.2020, 14:21 Uhr | dpa

Bei privaten Bauarbeiten in Sonnen (Landkreis Passau) ist am Sonntag ein Mann von einer einstürzenden Mauer begraben und schwer verletzt worden. Als ein 33-jähriger Mann mit dem Bagger einen Holzbalken unter der Mauer herausgezogen habe, sei diese eingestürzt und auf den 31-Jährigen gefallen, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr befreite den Mann unter der Mauer aus Betonsteinen, er wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.