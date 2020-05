Sanitz

Mann kippt stark betrunken mit Transporter um

24.05.2020, 18:44 Uhr | dpa

Stark betrunken ist ein Mann in der Nähe von Sanitz (Landkreis Rostock) mit seinem Kleintransporter umgekippt und dabei schwer verletzt worden. Der 52-Jährige sei mit seinem Fahrzeug am Sonntag in der Autobahnabfahrt Sanitz von der Strecke abgekommen und der Wagen daraufhin aufs Dach gekippt, teilte die Polizei in Rostock mit. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Zeugen berichteten der Polizei, dass der Transporter Schlangenlinien gefahren sei - ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,91 Promille. Womöglich war der 52-Jährige zudem ohne Führerschein unterwegs - deshalb ermittelt die Polizei außer wegen Gefährdung des Straßenverkehrs auch wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.