Wiesbaden

Autofahrer übersieht Radfahrerin: Frau wird schwer verletzt

24.05.2020, 19:04 Uhr | dpa

Ein Radfahrerin ist in Oberursel mit einem abbiegenden Auto zusammengestoßen und dabei schwer verletzt worden. Die 39-Jährige sei per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der 42-jährige Fahrer des Wagens wollte den Ermittlungen zufolge links abbiegen, um in eine Parkbucht zu fahren und übersah die entgegenkommende Radfahrerin. Die Landstraße blieb für etwa zwei Stunden voll gesperrt.