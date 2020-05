Traunstein

Prozess zu tödlichem Hofgang in Gefängnis

25.05.2020, 01:57 Uhr | dpa

Weil er bei einem Streit im Gefängnis einen anderen Häftling getötet haben soll, muss sich ein Mann heute vor dem Landgericht Traunstein verantworten. Während eines Hofgangs in der Justizvollzugsanstalt in Bernau am Chiemsee (Landkreis Rosenheim) war im August ein Häftling zu Tode gekommen.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 49 Jahre alten Angeklagten vor, bei einer Auseinandersetzung den Mitinsassen durch Faustschläge und Tritte gegen den Kopf so schwer verletzt zu haben, dass er infolge einer Hirnverletzung starb. Versuche, das Opfer wiederzubeleben, waren gescheitert. Die Anklage lautet auf Totschlag. Zuvor hatten sich die Männer nach Angaben des Gerichts gestritten gehabt.