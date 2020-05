Braunschweig

Freibäder öffnen am Montag unter Auflagen

25.05.2020, 02:56 Uhr | dpa

Die Freibäder in Niedersachsen können von heute an wieder Besucher empfangen. In Braunschweig macht das Freibad Bürgerpark bereits um 6.00 Uhr den Anfang, die Wassertemperatur soll um die 20 Grad betragen. Am Freitag folgen in der Stadt die Bäder Raffteich und Waggum. Auch in Osnabrück und Göttingen wird die Freibadsaison am Montag eingeläutet.

Allerdings gelten Auflagen wegen des neuartigen Coronavirus. So muss in allen Bädern ein Mindestabstand von eineinhalb Metern zu Menschen aus anderen Haushalten gewahrt werden. Einige Bäder haben die Besucherzahl daher begrenzt, zudem werden etwa an den Eingängen Desinfektionsstationen aufgebaut.