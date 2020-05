Duisburg

Fünf Männer in Duisburger Garagenhof vom SEK festgenommen

25.05.2020, 08:23 Uhr | dpa

In einem Duisburger Garagenhof sind fünf Männer einer möglichen Automatensprenger-Bande festgenommen worden. Die Tatverdächtigen wurden in der Nacht zu Montag gegen 1.30 Uhr vom Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei in einem Innenhof, in dem mehrere Garagen aneinander gereiht sind, gefasst, wie ein Sprecher des Landeskriminalamtes am Montag mitteilte. Sie hatten zuvor einen Geldautomaten in einer Bank in Duisburg-Walsum manipuliert, um diesen möglicherweise zu sprengen. Dabei sei aber die Nebelanlage der Filiale ausgelöst worden und habe den Raum vernebelt. Die Männer flüchteten daraufhin und wurden wenig später festgenommen.

Laut LKA kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Tatverdächtigen schon für andere Sprengungen in der Vergangenheit verantwortlich sind. Der Einsatz sei Teil eines längerandauernden Strafverfahrens der Ermittlungskommission "Heat" vom LKA in NRW und der niederländischen Polizei gewesen. Am Tatort seien mehrere Beweismittel sichergestellt worden. Die Ermittlungen dauerten an. Zuvor hatte "nrw-aktuell.tv" berichtet.