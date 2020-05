Schwerin

AfD sieht Thüringen bei Corona-Maßnahmen als Vorbild für MV

25.05.2020, 12:25 Uhr | dpa

Die in Thüringen geplante Aufhebung der landesweiten Corona-Maßnahmen zum 6. Juni sollte der AfD zufolge Vorbild für Mecklenburg-Vorpommern sein. "Thüringen zieht aus den aktuellen Corona-Daten selbstbewusste Schlussfolgerungen gegen die Grundrechtseingriffe", erklärte der Vorsitzende der größten Oppositionsfraktion im Schweriner Landtag, Nikolaus Kramer, am Montag. Das Land brauche eine offensive Wiederbelebung von Gesellschaft und Wirtschaft sowie eine Corona-Bekämpfung auf lokaler Ebene. Mecklenburg-Vorpommern habe noch deutlich geringere Infektionszahlen als Thüringen.

Kramer nannte Vize-Ministerpräsident und Innenminister Lorenz Caffier (CDU) einen Angsthasen. Caffier hatte der "Bild am Sonntag" gesagt, er halte eine komplette schnelle Lockerung für verfrüht. Ein Sprecher der Staatskanzlei in Schwerin bekräftigte am Montag, die Landesregierung habe einen Fünf-Stufen-Plan zur Lockerung der Corona-Schutzmaßnahmen aufgestellt und diesen mit den Kommunen, der Wirtschaft, den Gewerkschaften und den Sozialverbänden besprochen. "An diesem MV-Plan halten wir weiter fest."

Der Plan sieht nach zahlreichen Lockerungen am 25. Mai die nächste und vierte Öffnungsstufe ab dem 15. Juni vor. Dann geht es unter anderem um Hallen- und Spaßbäder, Zirkusse, Schausteller, Spielhallen und Freizeitparks. Für Öffnungsphase fünf, in die unter anderem Bars, Diskotheken und Flohmärkte fallen sollen, ist noch kein Termin genannt.

Thüringen will vom 6. Juni an auf allgemeine, landesweit gültige Corona-Schutzvorschriften verzichten. Damit könnten die bisherigen Regeln zu Mindestabständen, dem Tragen von Mund-Nasen-Schutz sowie Kontaktbeschränkungen der Vergangenheit angehören. Aus anderen Bundesländern kamen zurückhaltende bis ablehnende Reaktionen.