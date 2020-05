Halle (Saale)

Attacke vor dem Jugendamt: Beschuldigter legt Revision ein

25.05.2020, 12:29 Uhr | dpa

Ein nach einem Angriff auf seine Frau vor dem Jugendamt in Halle zu sieben Jahren Haft verurteilter 31-Jähriger hat Revision gegen das Urteil eingelegt. Das sagte der Sprecher des Landgerichts Halle am Montag auf dpa-Anfrage. Das Gericht hatte den Mann am 15. Mai wegen gefährlicher Körperverletzung zu der Freiheitsstrafe verurteilt. Die Richter hatten es als erwiesen angesehen, dass der Beschuldigte seine Frau über Jahre misshandelt und sie schließlich vor dem Jugendamt Halle mit einer Schere attackiert hatte.

Nach Überzeugung des Gerichts lauerte der Mann am 22. Oktober 2019 seiner Ehefrau vor dem Jugendamt mit einer Schere auf, trat ihr gegen Kopf und Körper. Die 28-Jährige wurde bei der Abwehr an der Hand verletzt. Passanten schritten ein und verhinderten Weiteres. Wie im Prozess bekannt wurde, war die Frau kurz vor der Tat aus dem Krankenhaus gekommen, wo sie wegen schwerer Verletzungen behandelt worden war.