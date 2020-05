Görlitz

Bundespolizei stellt 76 000 Zigaretten sicher

25.05.2020, 18:15 Uhr | dpa

Die Bundespolizei hat auf der Autobahn 4 bei Görlitz einen Zigarettenschmuggel aufgedeckt und dabei 76 000 unverzollte Zigaretten aus dem Verkehr gezogen. Diese wurden bei einer Kontrolle am Autobahnrastplatz Wiesaer Forst in einem extra mit Hohlräumen präparierten Auto eines 54-Jährigen entdeckt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Nach ihren Angaben konnte so ein Steuerschaden von etwa 16 000 Euro verhindert werden. Der 54-Jährige wurde vorläufig festgenommen.