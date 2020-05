Schorfheide

Frau im Kreis Barnim vermisst: Mit Stand-up-Board unterwegs

25.05.2020, 18:27 Uhr | dpa

Polizei und Feuerwehr suchen seit Samstag in der Schorfheide nach einer vermissten Frau. Die 67-jährige Berlinerin war nach Polizeiangaben mit einem Stand-up-Board am Üdersee (Barnim) gestartet. Das Board wurde später am Strand einer Badestelle entdeckt, von der Frau fehlt noch immer jede Spur. Polizisten und Feuerwehrleute suchten mit Tauchern und Spürhunden nach der Vermissten - bislang ohne Erfolg. Auch ein Hubschrauber und ein Sonarboot kamen zum Einsatz, wie die Polizei am Montag weiter mitteilte. Mit dem Boot können Schallimpulse auf den Boden gesendet werden, die am Grund liegende Gegenstände oder Personen erkennen. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche und hat ein Foto der 67-Jährigen veröffentlicht.