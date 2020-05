Magdeburg

Start für Sanierung von Marktkirche in Halle

26.05.2020, 07:50 Uhr | dpa

In Halle beginnen am Dienstag die Sanierung und Umgestaltung der Marktkirche "Unser lieben Frauen". Die Maßnahme wird mit fast 3,2 Millionen Euro aus Mitteln aus dem Kulturerbeprogramm der Europäischen Union gefördert, wie die Staatskanzlei in Magdeburg mitteilte. Das Projekt setzte sich in einem Wettbewerb durch, an dem sich insgesamt 47 Kultureinrichtungen beteiligt hatten.

In Sachsen-Anhalt stehen in der laufenden Förderperiode von 2014 bis Ende 2020 insgesamt rund 2,9 Milliarden Euro zur Verfügung. Sie verteilen sich auf drei Struktur- und Investitionsfonds der Europäischen Union.