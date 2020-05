Sonne-Wolken-Mix für Berlin und Brandenburg

26.05.2020, 08:20 Uhr | dpa

Der neue Tag hält für Berlin und Brandenburg einen Mix aus Sonne und Wolken bereit. Im Verlauf des Dienstags soll es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zwar viele Quellwolken am Himmel geben, daneben aber auch zeitweise Sonnenschein. Mit Regen rechnen die Meteorologen nicht. Die Höchstwerte liegt bei voraussichtlich 18 bis 21 Grad.

Für den Mittwoch erwarten die Wetterexperten zunächst heiteres Wetter. Tagsüber kann sich dann eine Wolkendecke von Nordwesten her bilden, die am späten Nachmittag die Lausitz erreicht. Es bleibe aber bei maximal 23 Grad trocken. Wolken soll es laut DWD auch am Donnerstag geben. Die Temperaturen bleiben über der 20-Grad-Marke.