Dresden

Coronavirus-Infektionen steigen weiter nur gering in Sachsen

26.05.2020, 14:28 Uhr | dpa

Die Zahl der registrierten Infektionen mit dem Coronavirus steigt in Sachsen kaum noch an. Am Dienstag wurden sieben neue Fälle binnen 24 Stunden gezählt. In neun Landkreisen gab es keine Neuinfektionen, sagte Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) am Dienstag in Dresden und sprach von einer positiven Entwicklung. Seit Beginn der Pandemie haben sich insgesamt 5236 Menschen im Freistaat mit dem Virus infiziert. 207 Todesopfer sind zu beklagen, zwei mehr als am Vortag. 4740 Frauen und Männer gelten inzwischen wieder als genesen.