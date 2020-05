Jena

Frauenfußball: FF USV Jena fusioniert mit FC Carl Zeiss

26.05.2020, 15:50 Uhr | dpa

Frauenfußball-Bundesligist FF USV Jena wird von der kommenden Saison an unter einem neuen Namen starten. Das Schlusslicht fusionierte am Dienstag mit dem Männer-Drittligisten FC Carl Zeiss Jena und wird künftig unter dessen Dach angesiedelt. "Wir haben zwei Jahre dieses Baby gepäppelt, und nun sind wir so weit, dass beide Vereine sich dazu entschieden haben, die Spielrechte des Mädchen- und Frauenfußballs des FF USV an den FCC zu übertragen, so dass wir zukünftig die Chance haben, gemeinsam unter einem Dach zu agieren", sagte USV-Vorstand Günther Reißmann am Dienstag.

Die Mannschaften von der U12 bis zur U21 werden in den Verein Carl Zeiss Jena übergehen. Die Bundesliga-Mannschaft gehört künftig zur Spielbetriebs GmbH der Drittliga-Profis. Das Frauen-Team des FCC wird vom 1. Juli an als dritte Mannschaft antreten.