Schwerin

Inflationsrate sinkt in MV im April auf 0,3 Prozent

26.05.2020, 17:03 Uhr | dpa

Der Rückgang der Energiepreise in der Corona-Krise hat die Inflation in Mecklenburg-Vorpommern auf einen Wert nahe Null gedrückt. Die Verbraucherpreise stiegen im April im Vergleich zum Vorjahresmonat nur um 0,3 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Dienstag berichtete. So lag der Heizölpreis 17,8 Prozent unter dem Niveau vom April 2019. Feste Brennstoffe waren 3,7 Prozent günstiger, Gas 0,2 Prozent. Kosten für das Bildungswesen lagen 25,5 Prozent unter Vorjahresniveau - dort macht sich die Übernahme der Kita-Elternbeiträge durch das Land zum Jahresbeginn 2020 bemerkbar.

Die Inflationsrate ist ein wichtiger Gradmesser für die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB). Die Notenbank strebt für den gesamten Euroraum mit seinen 19 Ländern mittelfristig eine Jahresteuerungsrate von knapp unter 2,0 Prozent an - weit genug entfernt von der Nullmarke. Denn dauerhaft niedrige oder auf breiter Front sinkende Preise könnten Unternehmen und Verbraucher verleiten, Investitionen aufzuschieben. Das kann die Wirtschaft bremsen.

Wegen der Beschränkungen in der Corona-Pandemie konnten die Statistiker bei manchen Waren und Dienstleistungen die Preise nicht erheben. Viele Geschäfte waren geschlossen. Deshalb seien einige Positionen nach Vorgaben des Statistischen Bundesamtes eingearbeitet worden, hieß es.