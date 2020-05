Emden

Modernisierung der Hafenbahn soll Umschlag verbessern

26.05.2020, 17:24 Uhr | dpa

Der Umschlag am Emder Hafen soll durch eine Modernisierung der Hafenbahn verbessert werden. Ein am Dienstag eingeweihtes Stellwerk erhöhe deren Leistungsfähigkeit und verbessere den Verkehrsfluss, teilte der Hafenbetreiber Niedersachsen Ports am Dienstag mit. Rund acht Millionen Euro wurden insgesamt investiert. "Die Hafeneisenbahn und die modernisierte Stellwerktechnik sind ein Garant für den Automobilumschlag im Emder Hafen", wird Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) in der Mitteilung zitiert. Über das Stellwerk wird der gesamte Bahnbetrieb im Hafen überwacht. Im vergangenen Jahr durchquerten laut Betreiber rund 23 000 Waggons das Gebiet.