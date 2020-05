Potsdam

Brandenburg hält an Planungen für Einheitsfeier fest

26.05.2020, 17:29 Uhr | dpa

Trotz der Unklarheiten in der Corona-Krise hält Brandenburg an den Planungen für eine zentrale Einheitsfeier Anfang Oktober in Potsdam fest. "Wir haben entsprechend der Situation die Planungen für den Tag der Deutschen Einheit angepasst", sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Dienstag in Potsdam. Wegen des ungewissen Verlaufs der Pandemie müssten die Planungen aber sehr flexibel gestaltet werden. Zum 30. Jahrestag der deutschen Wiedervereinigung ist am Wochenende des 3. und 4. Oktober ein großes Fest in der brandenburgischen Landeshauptstadt geplant.

"Wir müssen auch relativ kurzfristig eventuell in bessere oder, was keiner hofft, schlechtere Situationen umschalten können", betonte der amtierende Bundesratspräsident Woidke. "Das macht das Ganze zu einem doch sehr schwierigen Planungsunterfangen." Das Konzept wolle die Staatskanzlei demnächst vorstellen.