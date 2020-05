Saarbrücken

Drei neue Corona-Fälle im Saarland und zwei weitere Tote

26.05.2020, 18:38 Uhr | dpa

Ein Coronavirus unter dem Mikroskop. Foto: Center for Disease Control/epa/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen im Saarland ist am Dienstag binnen 24 Stunden um drei Fälle gestiegen - auf 2690 (Stand 18.00 Uhr). Die Zahl der Todesfälle stieg um zwei auf 164, wie das Gesundheitsministerium in Saarbrücken mitteilte. 36 Menschen werden noch stationär behandelt - sechs von ihnen intensivmedizinisch. Als geheilt gelten 2466 Menschen. Die Zahlen beruhen auf Meldungen der Gesundheitsämter der Landkreise an das Gesundheitsministerium.