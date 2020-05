Leverkusen

Fünf Spieler ohne Einsatz beim VfL Wolfsburg auf der Bank

26.05.2020, 20:24 Uhr | dpa

Leverkusen (dpa) - Der VfL Wolfsburg tritt im Bundesliga-Spiel bei Bayer Leverkusen mit einer regelrechten Frischlings-Bank an. In Ulysses Llanez (19), Omar Marmoush, Luca Horn, Iba May (alle 21) und Julian Justvan (22) haben gleich fünf der neun Ersatz-Spieler noch kein einziges Bundesliga-Spiel absolviert. Dem VfL fehlen sieben verletzte oder gesperrte Spieler. Zuletzt fiel der Ex-Leverkusener Admir Mehmedi wegen Problemen mit der Achillessehne aus.

Den Schweizer ersetzt Josip Brekalo. Zudem nahm Trainer Oliver Glasner gegenüber dem 0:2 am Samstag gegen Borussia Dortmund noch einen Wechsel vor; Joao Victor beginnt für Daniel Ginczek. Auch sein Leverkusener Kollege Peter Bosz tauschte gegenüber dem 3:1 bei Borussia Mönchengladbach zweimal. Für Aleksandar Dragovic und den wegen muskulärer Probleme nicht im Kader stehenden Daley Sinkgraven beginnen Wendell und Nationalspieler Nadiem Amiri.