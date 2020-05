Leverkusen

VfL Wolfsburg schafft Überraschung in Leverkusen

26.05.2020, 22:39 Uhr | dpa

Der VfL Wolfsburg hat in der Fußball-Bundesliga für eine dicke Überraschung gesorgt. Die Niedersachsen gewannen am Dienstagabend mit 4:1 (1:0) beim zuletzt so starken Champions-League-Kandidaten Bayer Leverkusen. Marin Pongracic (43. und 75. Minute), Maximilian Arnold (64.) und Renato Steffen (68.) halten den VfL mit ihren Treffern weiter auf Europa-League-Kurs. Für den kroatischen U21-Nationalspieler Pongracic waren es die beiden ersten Tore für die "Wölfe" seit seiner Verpflichtung von Red Bull Salzburg in der Winterpause. Julian Baumgartlinger gelang für Bayer noch ein Ehrentreffer (85.).

Leverkusen hatte zuvor alle sieben Heimspiele 2020 gewonnen, war zwölf Spiele ungeschlagen und gewann deren elf. Der diesmal schwache Nationalspieler Kai Havertz war in sechs Partien hintereinander an einem Tor beteiligt, Trainer Peter Bosz hatte seine drei Spiele gegen Wolfsburg ohne Gegentor gewonnen. All diese Serien wurden mit einem Schlag beendet. Und sogar ein Liga-Rekord: Zuvor hatte Bayer in 34 Bundesliga-Spielen hintereinander gegen Wolfsburg getroffen.

Wolfsburgs Trainer Oliver Glasner hatte zwar noch eine namhafte Stamm-Elf zusammenbekommen, auf der Bank zeigte sich aber die große Personalnot der Gäste. Angesichts von sieben verletzten oder gesperrten Spielern saßen dort gleich fünf Spieler ohne jede Bundesliga-Erfahrung. Omar Marmoush feierte letztlich sein Debüt.

Leverkusen riss gleich nach dem Anpfiff das Spiel an sich. Zehn Minuten lang wirbelten die Gastgeber mit dem Selbstvertrauen der langen Erfolgsserie, dann wären sie fast kalt erwischt worden. Zunächst rettete Abwehrspieler Edmond Tapsoba in letzter Sekunde von Wout Weghorst (12.), dann parierte Lukas Hradecky stark gegen den aus fünf Metern zum Schuss kommenden Joao Victor (16.).

Von da an hatte Wolfsburg das Spiel gut unter Kontrolle. Die Gäste standen stabil und stießen immer wieder in gefährliche Räume vor. Auch Havertz sah gegen John Anthony Brooks wenig Bälle, bis ihm in der 38. Minute fast doch das 1:0 gelungen wäre: Nach Flanke von Karim Bellarabi köpfte er den Ball aufs Tornetz. Stattdessen ging dann doch der VfL in Führung, als Pongracic einen Freistoß von Arnold einköpfte. Der 22-Jährige Kroate war im Winter aus Salzburg gekommen.

Bosz wechselte zur Pause dreifach und brachte Youngster Florian Wirtz, Aleksandar Dragovic und Julian Baumgartlinger für Bellarabi, Sven Bender und Mitchell Weiser. Doch es änderte sich nicht viel. Im Gegenteil. Nur der starke Hradecky verhinderte gegen Josip Brekalo (47.) und Steffen (63.) zweimal das 0:2. Ehe Arnold seine starke Leistung per Freistoß krönte, Steffen per Kopf traf und Pongracic einen weiteren Arnold-Freistoß einköpfte. Wolfsburg gewann am Ende völlig verdient und kann jetzt am Samstag beim Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt nachlegen.