Augsburg

FC Augsburg will nach Schalke-Sieg nachlegen

27.05.2020, 01:59 Uhr | dpa

Der FC Augsburg will nach dem befreienden Auswärtssieg unter Neu-Trainer Heiko Herrlich heute in der Fußball-Bundesliga nachlegen. Mit einem Erfolg gegen den Tabellenletzten SC Paderborn können sich die Augsburger am 28. Spieltag auf 33 Punkte verbessern. Fehlen werden gegen Paderborn weiterhin die zuletzt verletzten Angreifer Alfred Finnbogason und André Hahn.

Das 3:0 beim FC Schalke soll für Schwung sorgen. "Wir können einen großen Schritt machen, aber die Saison ist danach noch lange nicht vorbei", sagte Herrlich. Für die Schwaben gibt es in dem Spiel auch ein kleines Jubiläum zu feiern: Die Partie gegen Paderborn ist ihre 300. in der Bundesliga.