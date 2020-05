Aachen

Unbekannte sprengen Geldautomaten in Aachen und fliehen

27.05.2020, 07:59 Uhr | dpa

Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch einen Geldautomaten in Aachen gesprengt und sind geflohen. Dabei seien der Bankraum, drei Autos und mehrere Fensterscheiben benachbarter Häuser beschädigt worden, teilte die Polizei mit. Der Selbstbedienungsbereich der Bank habe beim Eintreffen der Einsatzkräfte teilweise in Trümmern gelegen.

Mehrere Zeugen hatten in der Nacht ein lautes Knallgeräusch gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte waren die Täter bereits auf der Flucht. Zur Fahndung sei auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt worden, hieß es weiter - zunächst aber ohne Erfolg. Die Höhe der Beute stand am Mittwochmorgen noch nicht fest.