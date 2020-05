Schwerin

Preisgeld für zweiten Kinokulturpreis MV wird verdoppelt

27.05.2020, 11:20 Uhr | dpa

Das Preisgeld für den Kinokulturpreis in Mecklenburg-Vorpommern wird vor dem Hintergrund der Corona-Krise in diesem Jahr auf 50 000 Euro verdoppelt. Die Auszeichnung wird für hochwertige Jahresprogramme vergeben, wie die Filmland MV GmbH am Mittwoch in Schwerin mitteilte. Im vergangenen Jahr hatten erstmals 17 gewerbliche und nichtgewerbliche Spielstätten sowie der Abspielring "Dorfkino einfach machbar" Preisgelder in Höhe von insgesamt 25 000 Euro erhalten. Der Kinokulturpreis soll Anreiz für die Kinobetreiber sein, in die Qualität und Vielfalt ihrer Kinoprogramme zu investieren, hieß es.

"Angesichts des Katastrophenjahrs 2020 kommt den geldwerten Auszeichnungen eine umso höhere Bedeutung zu", sagte Filmland-Geschäftsführer Volker Kufahl. Filmtheater gehörten zur kulturellen Grundversorgung.