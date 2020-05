Kalenborn-Scheuern

55-jähriger Motorradfahrer bei Auffahrunfall schwer verletzt

27.05.2020, 13:12 Uhr | dpa

Bei einem Auffahrunfall auf einer Landstraße nahe Gerolstein (Kreis Vulkaneifel) ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben vom Mittwoch hatte vor ihm ein 49 Jahre alter Autofahrer wegen eines entgegenkommenden Lastwagens auf etwa 30 Stundenkilometer abgebremst. Dies habe der 55-Jährige am Dienstagnachmittag zu spät bemerkt. Die Straße ist an dieser Stelle nach Angaben eines Sprechers schmal und uneben. Ein Rettungshubschrauber flog den 55-Jährigen in eine Klinik.