Schwerin

Vink Chemicals baut Werk für 20 Millionen Euro in Schwerin

27.05.2020, 13:14 Uhr | dpa

Das Chemieunternehmen Vink Chemicals baut für gut 20 Millionen Euro ein neues Werk in Schwerin. Dort sollen von 2023 an technische Konservierungsstoffe für die Industrie hergestellt werden, wie die Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Invest in MV, am Mittwoch mitteilte. Der Baustart sei für 2021 geplant. Zunächst sollen 40 Arbeitsplätze entstehen.

Die Vink Chemicals GmbH & Co. KG mit mehr als 100 Mitarbeitern hat den Angaben zufolge bisher zwei Produktionsstätten in Kakenstorf bei Hamburg und in Süddeutschland. Aufgrund einer positiven Geschäftsentwicklung habe Vink Chemicals nach einem weiteren Standort gesucht, um seine Produktionskapazitäten strategisch langfristig ausbauen zu können. Zuvor hatte die "Schweriner Volkszeitung" berichtet.