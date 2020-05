Schaalby

Naturschutzgebiet Reesholm/Schlei vorübergehend geschlossen

27.05.2020, 22:52 Uhr | dpa

Aufgrund des rücksichtslosen Verhaltens einiger Besucher wird das Naturschutzgebiet Reesholm/Schlei vorübergehend gesperrt. Ab Donnerstag werde der Zugang zum Gebiet für Unbefugte geschlossen sein, teilte Schleswig-Holsteins Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume am Mittwoch mit. Grund für die Sperrungen seien grobe Verstöße der Besucher gegen die Regeln des Gebiets. So hätten sich beispielsweise Spaziergänger vermehrt nicht auf den Wegen aufgehalten und Wassersportler seien mit ihren Sportgeräten in gesperrte Zonen gefahren.

"Bei Reesholm handelt es sich um ein Natur- und Vogelschutzgebiet von europäischer Bedeutung. April, Mai und Juni sind die Hauptzeit des Brut- und Aufzuchtgeschehens hier. Hier gelten klare Regeln für Besucher und die müssen eingehalten werden", begründete Schutzgebietsreferent Norbert Neubauer die Entscheidung. Das Naturschutzgebiet soll mindestens bis zum Ende der Brutzeit gesperrt bleiben.