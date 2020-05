Magdeburg

Monatelange Behinderungen auf der Autobahn 2 wegen Baustelle

28.05.2020, 06:04 Uhr | dpa

Autofahrer auf der Autobahn 2 müssen sich wegen einer Baustelle bei Magdeburg auf monatelange Behinderungen einstellen. Vom 2. Juni an wird die A2 in Richtung Hannover zwischen den Abfahrten Lostau und Kreuz Magdeburg komplett gesperrt, wie das Verkehrsministerium mitteilte. Autofahrer müssen sich in beiden Richtungen die Fahrspuren teilen, die sonst dem Verkehr nach Berlin vorbehalten sind. Zudem müsse wegen Spannungsrissen auch eine nahe gelegene Brücke über die Elbe saniert werden.

Mit insgesamt 12 Kilometern sei das die längste Autobahnbaustelle, die in Sachsen-Anhalt bisher geplant worden sei, sagte ein Sprecher des Verkehrsministeriums. Die Arbeiten an der sieben Kilometer langen Fahrbahn sollen bis Ende Dezember abgeschlossen sein. Die Arbeiten an der Brücke sollen bis Mai 2021 dauern. Die Kosten betragen insgesamt rund 19 Millionen Euro.