Augsburg

Reaktionen zum Spiel FC Augsburg - SC Paderborn

28.05.2020, 06:38 Uhr | dpa

Daniel Baier (Kapitän FC Augsburg): "Jeder Punkt hilft in dieser Situation. Natürlich wollten wir heute nachlegen wie auf Schalke und wollten gewinnen. Aber dafür muss man besser spielen, finde ich. Und dann auch die Torchancen nutzen, die wir hatten. (...) Es war wichtig, die Null zu halten. Das haben wir geschafft. Vorne waren wir aber nicht sauber genug, nicht zwingend. Von daher nehmen wir den Punkt mit."

Andreas Luthe (Torwart FC Augsburg): "Paderborn war heute über 90 Minuten extrem giftig, das haben wir auch so erwartet! Wir haben aber alles dagegengesetzt, von daher bin ich mit dem Ergebnis nicht unzufrieden!"

Steffen Baumgart (Trainer SC Paderborn): "Wir haben gesagt, wir geh'n es bis zum Ende an. Uns nützt kein Unentschieden mehr im Großen. Aber wir werden gucken, dass wir uns Chancen erarbeiten. Ich glaube, wir hatten sehr, sehr gute Möglichkeiten. Pfostenschuss, einmal sehr gut reagiert. Das ist einfach so. Um so trauriger für uns. Aber auch das gehört zum Sport. Wir müssen aufstehen und müssen gucken, dass wir das Beste daraus machen. Aber vor allem, dass wir nicht aufhören."

Uwe Hünemeier (Kapitän SC Paderborn): "Wir hatten die Chance, ein Stück näher heranzurücken. Wir haben gezeigt, dass wir definitiv mithalten können. Aber mit einem Unentschieden kommen wir nicht vorwärts. So gesehen, stehen wir im Moment zurecht da unten."

Klaus Gjasula (SC Paderborn): "Wir haben heute ein sehr, sehr ordentliches Spiel abgeliefert, hatten die klareren Chancen, um das Ding heute zu ziehen. Letztlich hat die letzte Überzeugung, um ein Tor zu erzielen, gefehlt. Deshalb ist es sehr, sehr bitter, weil das Big Points waren, um ein bisschen dranzubleiben. Das wird jetzt schwierig jetzt."

Streli Mamba (SC Paderborn): "Ich finde, wir haben mutig gespielt. Meiner Meinung nach haben wir auch in der ersten Halbzeit die klareren Torchancen. Wenn wir eine davon machen, dann geht das Spiel höchstwahrscheinlich anders aus. Am Ende ist das Spiel unentschieden ausgegangen. Das bringt uns auch nichts."