Wiesbaden

Gaststättenverband begrüßt Ende der Fünf-Quadratmeter-Regel

28.05.2020, 11:31 Uhr | dpa

Der Hotel- und Gaststättenverband hat das Ende der umstrittenen Fünf-Quadratmeter-Regel in Hessen begrüßt. "Wir sind sehr erleichtert, dass dieses Hemmnis von der Gastronomie genommen ist", sagte Dehoga-Hauptgeschäftsführer Julius Wagner am Donnerstag in Wiesbaden. Die Landesregierung habe schnell reagiert. Die Lange bleibe aber prekär, da die Kapazitäten im Gastgewerbe durch die weiterhin geltenden Abstandsregelungen noch immer "stark reduziert" seien.

Die strenge Vorgabe, wonach in Restaurants, Cafés und Kneipen nur ein Gast pro fünf Quadratmeter Fläche erlaubt ist, war am Dienstag gestrichen worden. Gaststätten müssen aber weiterhin für einen Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen ihren Gästen sorgen. Seit dem 15. Mai dürfen Gaststätten in Hessen wieder für Publikum öffnen.