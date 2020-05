Schleifreisen

Polizei kontrolliert Pfingsten verstärkt Motorradfahrer

28.05.2020, 15:03 Uhr | dpa

Während der Pfingstfeiertage will die Autobahnpolizei in Thüringen bei Verkehrskontrollen neben Autos und Lastern vor allem Motorräder verstärkt unter die Lupe nehmen. Dabei werde verstärkt auf die Fahrtüchtigkeit der Fahrer und die Verkehrssicherheit der Fahrzeuge geachtet, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Den Angaben zufolge gab es in diesem Jahr auf den Bundesautobahnen in Thüringen bis jetzt zwei Verkehrsunfälle mit Motorrädern, bei denen zwei Menschen leicht verletzt wurden. Im vergangenen Jahr ereigneten sich 17 Unfälle mit Motorradbeteiligung. Dabei verloren fünf der Fahrer ihr Leben, acht wurden schwer und zwei leicht verletzt.

Die jetzigen Kontrollen zu Pfingsten sollen dazu beitragen, die Unfallzahlen mit Motorradfahrern weiterhin niedrig zu halten, hieß es.