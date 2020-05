Naumburg (Saale)

Wieder Führungen im Weltkulturerbe Naumburger Dom

28.05.2020, 16:43 Uhr | dpa

Blick auf den Dom St. Peter und Paul in Naumburg. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild (Quelle: dpa)

Nach den jüngsten Lockerungen der Beschränkungen wegen des neuen Sars-CoV-2-Virus werden jetzt auch die Führungen im Weltkulturerbe Naumburger Dom wieder aufgenommen. Ab (dem morgigen) Freitag werden die öffentlichen Rundgänge wieder angeboten, wie die Vereinigten Domstifter am Donnerstag in Naumburg mitteilten. Auch die Turmführungen sollen diesen Angaben zufolge wieder angeboten werden. Eine besondere Führung für Kinder gibt es am 1. Juni anlässlich des Kindertages.

Aufgrund der aktuellen Verordnungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie kann nur eine begrenzte Anzahl von Besuchern an den Führungen teilnehmen. Während der Rundgänge müssen die geltenden Abstandsregelungen eingehalten werden. Um eventuelle Infektionsketten zurückverfolgen zu können, werden die Daten der Besucher erfasst.