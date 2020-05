Baunatal

Gewerkschaft informiert bei VW über Folgen der Pandemie

29.05.2020, 02:11 Uhr | dpa

Über die Produktionsbedingungen in der Corona-Krise und die Folgen der Pandemie will die IG Metall-Bezirk Mitte heute informieren. Im VW-Werk Baunatal bei Kassel solle die aktuelle Situation in der Metall- und Elektroindustrie erläutert und dabei besonders auf die Entwicklung in der Automobilindustrie eingegangen werden, erklärte die Gewerkschaft. Thema seien auch die Positionen von IG Metall und VW-Betriebsrat zu einem Konjunkturpaket. Die Gewerkschaft will die derzeitigen Produktionsbedingungen und Gesundheitsschutzmaßnahmen erläutern. Die IG Metall-Bezirk Mitte ist für Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Thüringen zuständig.