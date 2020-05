Saarbrücken

Saarland beschließt neue Verordnung gegen Corona-Pandemie

29.05.2020, 03:10 Uhr | dpa

Die saarländische Landesregierung berät heute über mögliche weitere Erleichterungen in der Corona-Pandemie. Der Ministerrat werde dazu eine neue Verordnung beschließen, die Anpassungen in verschiednen Bereichen vorsehe, teilte eine Sprecherin der Staatskanzlei in Saarbrücken mit. Die neue Verordnung wird am Montag (1. Juni) in Kraft treten - die aktuelle Version laufe mit Ablauf des Sonntags aus.

In den vergangenen Wochen hatte es bereits etliche Lockerungen gegeben: Seit dem 18. Mai konnten Gastronomie und Hotellerie unter Auflagen wieder öffnen. Auch Kinos, Sportstätten, Fitnessstudios und Tanzschulen erhielten grundsätzlich grünes Licht. Seit dem 25. Mai sind Reisebusreisen unter der Einhaltung der Hygieneregeln wieder möglich. Zudem wird in Geschäften eine Person pro 15 Quadratmeter statt wie zuvor pro 20 Quadratmetern zugelassen. Auch Schüler kehren nach und nach in die Klassenräume zurück.