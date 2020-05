Bad Brückenau

Ermittlungen nach Schuss bei Polizeikontrolle gehen weiter

29.05.2020, 09:12 Uhr | dpa

Nach dem Schuss bei einer Polizeikontrolle in Unterfranken gehen die Ermittlungen weiter. Wie ein Sprecher der Polizei am Freitagmorgen sagte, sollen im Laufe des Tages weitere Details mitgeteilt werden. Am Donnerstagabend hatte ein 66-Jähriger nach Angaben der Ermittler bei der Kontrolle in Bad Brückenau eine Waffe gezogen und auf den Bauch eines Polizisten gerichtet. Der Beamte habe schnell reagiert und den Mann überwältigt. Bei der Entwaffnung löste sich dann der Schuss, wie es weiter hieß. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.