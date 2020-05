Entwarnung in Leipzig: Brunnen statt Bombe entdeckt

29.05.2020, 09:29 Uhr | dpa

Der Alarm wegen eines mutmaßlichen Bombenfundes am Leipziger Hauptbahnhof ist aufgehoben worden. Es handele sich nicht um eine Fliegerbombe, sondern um einen alten Brunnen, sagte Stadtsprecher Matthias Hasberg am Freitag. Spezialisten hatten am frühen Morgen damit begonnen, den verdächtigen Gegenstand in vier Metern Tiefe freizulegen. Er war vor ein paar Tage bei Bauarbeiten geortet worden. Kampfmittelspezialisten schlossen nicht aus, dass es sich um eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg handeln könnte. Vorsorglich waren bereits Evakuierungspläne erarbeitet worden. Nun wurden alle Maßnahmen wieder zurückgenommen.