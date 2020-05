Gotha

Vorfahrt missachtet: Radfahrer in Gotha schwer verletzt

29.05.2020, 09:32 Uhr | dpa

Ein Radfahrer in Gotha ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen habe der Radfahrer am Donnerstag die Vorfahrt missachtet, sagte ein Sprecher der Polizei Gotha am Freitag. Beim Linksabbiegen kollidierte der Mann mit dem Auto, so der Polizeisprecher. Der genaue Unfallhergang werde noch ermittelt.