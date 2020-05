Schwimmbäder im Saarland dürfen am 8. Juni wieder öffnen

29.05.2020, 10:51 Uhr | dpa

Die wegen der Corona-Krise geschlossenen Freibäder und Hallenbäder im Saarland dürfen vom 8. Juni an wieder unter Auflagen öffnen. Das teilte die Landesregierung am Freitag in Saarbrücken mit. Auch der Kita-Regelbetrieb soll zum selben Datum wieder losgehen, allerdings weiterhin mit Einschränkungen.