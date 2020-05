Polizei in Brandenburg rechnet mit Staus Richtung Polen

29.05.2020, 14:09 Uhr | dpa

Auf den Straßen Richtung Polen kann es über Pfingsten wieder voll werden. Wegen der Grenzkontrollen könne es vor allem auf der Autobahn 12 zu Staus kommen, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Am Vormittag gab es demnach bereits einen kürzeren Lkw-Stau, man rechne am Abend und ab Samstag aber mit längeren Staus wie bereits an Himmelfahrt. Eine Rückreisewelle polnischer Arbeitnehmer hatte zu Autoschlangen vor der Grenze geführt.

Nach Angaben des ADAC sollten Autofahrer auch auf der A 10 und A 24 mehr Zeit einplanen - viele Menschen machten sich auf diesen Autobahnen voraussichtlich in Richtung Küste auf. Aber auch auf der A2 Richtung Westen werde es voller, sagte ADAC-Sprecherin Sandra Hass. Wer lange Staus umgehen will, fährt demnach am besten freitags erst am späteren Abend los oder ab Samstagmittag. Am Montag nehme der Rückreiseverkehr dann voraussichtlich ab dem späteren Nachmittag wieder zu. Vorher zu reisen sei hier die richtige Strategie, sagte Hass.