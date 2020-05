Forst (Lausitz)

Linke-Chefinnen: Keinerlei Zusammenarbeit mit der AfD

29.05.2020, 15:37 Uhr | dpa

Nach einem gemeinsamen Auftritt der Linksfraktion und der AfD im Stadtrat von Forst in der Lausitz hat Linke-Chefin Katja Kipping betont, dass eine Zusammenarbeit für sie unter keinen Umständen infrage kommt. "Für die Linke gilt: es gibt keinerlei Zusammenarbeit mit der AfD", schrieb Kipping am Freitag im Kurzmitteilungsdienst Twitter. Sie verwies auf eine Erklärung der Brandenburger Landesvorsitzenden ihrer Partei, Anja Mayer und Katharina Slanina. Beide hatten am Donnerstag erklärt, es dürfe keinerlei Zusammenarbeit mit der AfD geben.

"Dazu gibt es eine klare Beschlusslage in der Partei, die auch für alle kommunalen Mandatsträgerinnen und Mandatsträger gilt", betonten Mayer und Slanina. "Der entstandene Schaden für die Linke ist immens."

Die Stadtfraktionen der Linken und der AfD hatten nach Angaben der Linken einem Antrag der Fraktion "Gemeinsam für Forst" zugestimmt. Dabei ging es um einen Neubau für einen Jugendclub. Anschließend hatten die drei Fraktionsvorsitzenden das Projekt auf einer gemeinsamen Pressekonferenz vorgestellt. Die Linke-Stadtfraktion hatte nach Angaben des Landesverbands zugestimmt, dass es keine gemeinsamen Initiativen oder ähnliche Kooperation geben dürfe.