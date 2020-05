Aigner mahnt Ausflügler: "Diese Ferien fordern uns alle"

29.05.2020, 15:38 Uhr | dpa

Die Präsidentin des bayerischen Landtags, Ilse Aigner (CSU), sieht ehrenamtliche Helfer in diesen Pfingstferien vor besonderen Herausforderungen. Die Corona-Pandemie sei ein zusätzliches Risiko für die Retter, sagte Aigner, die am Freitag die Wasserwacht in Münsing am Starnberger See und das Bergwacht-Zentrum in Bad Tölz besuchte. Umso mehr mahnte sie Ausflügler zur Vorsicht. "Helfen wir alle, damit ehrenamtliche Retter nicht an ihre Grenzen stoßen." Pandemiebedingt heißt es: Urlaub im eigenen Land. Alle seien in der Verantwortung: "Wir wollen kein zweites Ischgl werden." Denn an Badeseen und auf den Bergen dürfte es so voll werden wie selten.

"Diese Ferien fordern uns alle heraus", sagte die Landtagspräsidentin, die selbst bei der Wasserwacht aktiv war und ehemalige Landesvorsitzende ist. "Wir müssen Rücksicht aufeinander nehmen, Hygiene- und Abstandsregeln einhalten. Aber wir müssen auch vorsichtig sein. Wir sollten uns nicht beim Bergwandern überschätzen und höchste Vorsicht walten lassen an den noch kalten Badeseen."

Kämen Retter bei einem Einsatz mit dem Virus in Kontakt, müssten sie in zweiwöchige Quarantäne - das reiße Lücken in Dienst- und Einsatzpläne. "Wir sollten also immer daran denken, was auch durch unbeabsichtigte Leichtfertigkeit ausgelöst werden kann."

Aigner rief dazu auf, nicht nur nach Oberbayern und ins Allgäu zu drängen. Es gebe andere lohnende Ferienziele. "Wir haben doch jetzt die Chance, ganz Bayern zu erkunden. Das fränkische Wein- oder Seenland, den Spessart, die Oberpfalz, den Bayerischen Wald, das Altmühltal oder die Romantische Straße - um nur einige Ziele zu nennen. Wir müssen ja nicht alle gleichzeitig auf denselben Berg kraxeln oder in denselben See springen."